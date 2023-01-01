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"هيئة الأسرى": استقرار الوضع الصحي للمعتقل المصاب ناصر ردايدة

الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 10:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
"هيئة الأسرى": استقرار الوضع الصحي للمعتقل المصاب ناصر ردايدة



رام الله/سما/

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مساء اليوم الثلاثاء، بأن الحالة الصحية للمعتقل المصاب ناصر ردايدة (47 عاما) من بلدة العبيدية بمحافظة بيت لحم، في حالة من التحسن والاستقرار.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، ووفقا لزيارة محاميها كريم عجوة، أن المعتقل ردايدة يقبع في مستشفى "شعاريه تصيدك" في قسم العناية المكثفة، وكان قد أصيب برصاص قوات الاحتلال أمس في قدمه اليمنى ومنطقة البطن، وجرى نقله إلى المستشفى.

وأضافت أن عملية جراحية أجريت للمعتقل ردايدة في منطقة الإصابة بالبطن، وستجرى له عملية أخرى في قدمه، في وقت لاحق.

وأشارت إلى أنه من المقرر أن تجرى للمعتقل ردايدة جلسة تمديد توقيف يوم الخميس المقبل في محكمة الاحتلال العسكرية في سجن "عوفر"، دون حضوره نظرا لوضعه الصحي.

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#هيئة شؤون الأسرى

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