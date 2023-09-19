جيش الاحتلال يقر بالفشل في جنين

جنين/سما/

أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، بفشله في اعتقال أي مطلوب بمخيم جنين، خلافا لما زعمته وسائل إعلام عبرية سابقا عن اعتقال مطلوبين اثنين.

واعى الجيش في بيان له أنه نفذ عملية خاصة في طولكرم واعتقل أحد المطلوبين وقام بتسليمه للشاباك.

وأكد تضرر مركبة عسكرية تابعة له نتيجة تفجير عبوة ناسفة في مخيم جنين بدون إصابات.

وفي سياق متصل، أقرت وسائل إعلام إسرائيلية، بفشل جيش الاحتلال الإسرائيلي في العملية التي نفذها قبل شهرين ونصف في جنين بالضفة المحتلة.

وقال الإعلام العبري: "الاشتباكات في مخيم جنين بهذه القوة وتفجير عبوة ناسفة في مركبة وإعطابها يشير بشكل واضح إلى أن العملية الموسعة قبل شهرين ونصف لم تحقق أي إنجازات عملياتية".

واقتحمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم مخيم جنين بآليات عسكرية وتعزيزات كبيرة قبل أن تحاصر منزلاً ويرتقي شهيدين بالإضافة لـ20 جريحاً.

وخاضت سرايا القدس - كتيبة جنين الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اشتباكاً مسلحاً مع قوة خاصة تسللت داخل مخيم جنين بالضفة المحتلة.

وقالت سرايا القدس في تصريح مقتضب: "يواصل مجاهدونا استهداف قوات وآليات الاحتلال التي بصليات كثيفة من الرصاص، والعبوات المتفجرة ويحققون إصابات مباشرة."

وأضافت كتيبة جنين : مجاهدونا في وحدة الهندسة يفجرون سلسلة من العبوات المتفجرة في آليات الاحتلال ويصيبونها بشكل مباشر.

كما أعلنت سرايا القدس- كتيبة جنين مسؤوليتها الكاملة عن تفجير آليتين عسكريتين في محيط دوار الأحمدين خلال التصدي لقوات الاحتلال مساء اليوم بعبوات (التامر) المعدة مسبقاً ، والتي أصابت أهدافها بدقة ما أدى لأعطاب الآليات وإلحاق الأضرار الفادحة فيها.