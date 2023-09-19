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الرئاسة الفلسطينية: العدوان الإسرئيلي المستمر في غزة وجنين سيجلب العنف والتصعيد للمنطقة بأسرها

الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 09:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئاسة الفلسطينية: العدوان الإسرئيلي المستمر في غزة وجنين سيجلب العنف والتصعيد للمنطقة بأسرها



رام الله/سما/

 قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن العدوان الإسرئيلي المستمر ضد شعبنا في غزة وجنين وغيرها من المدن الفلسطينية، سيجلب العنف والتصعيد للمنطقة بأسرها.

وأضاف، أبو ردينة، مساء اليوم الثلاثاء، أن استمرار عمليات القتل اليومي بحق أبناء شعبنا، والتي كان آخرها في جنين وقطاع غزة وأدت إلى استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة العشرات، تتحمل مسؤوليتها سلطات الاحتلال التي تدفع بالأمور نحو المواجهة الشاملة التي لن يستطيع أحد تحمل عواقبها.

وقال: على الإدارة الأميركية أن تعي جيدا أن المنطقة على وشك الانفجار جراء التمادي الإسرائيلي في القتل والتدمير وسرقة الأرض، وعلى الإدارة الأميركية أن تتدخل فورا لوقف هذا الجنون الإسرائيلي، قبل أن تصل الأمور إلى مرحلة الانفجار الذي سيدفع الجميع ثمنه.

وأكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة أن هذه السياسة التي تتبعها حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل لن تجلب الأمن والاستقرار لأحد، وواهم من يعتقد أنه يستطيع فرض إملاءاته وسياساته على الشعب الفلسطيني صاحب الحق والعدل، الذي لن يسمح بالمس بمقدساته وثوابته مهما كان الثمن.

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#الرئاسة الفلسطينية

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