  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إصابات خلال اقتحام الاحتلال لمخيم جنين وسط اشتباكات مسلحة

الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 08:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات خلال اقتحام الاحتلال لمخيم جنين وسط اشتباكات مسلحة



جنين/سما/

أصيب عدد من المواطنين، خلال اقتحام قوات معززة من الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جنين أعقبها اشتباكات مسلحة مساء الثلاثاء.

وأعلنت وزارة الصحة عن وصول إصابة خطيرة برصاص الاحتلال الحي في البطن  إلى مستشفى جنين الحكومي.

وجاء في التفاصيل، أن اشتباكات مسلحة اندلعت عقب اكتشاف قوة خاصة من الاحتلال حاولت التسلل داخل المخيم، فيما دفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية كبيرة للمخيم.

وأفادت مصادر محلية بإصابة اثنين من المواطنين بالرصاص الحي وآخرين بالاختناق؛ أثناء تصديهم لاقتحام قوات الاحتلال.

وذكر شهود عيان أن المقاومة استهدفت القوات والآليات المتوغلة بالأكواع محلية الصنع والرصاص، وتم تفعيل صافرات الإنذار في أعقاب اقتحام الاحتلال للمخيم.

وأشاروا إلى أن قوات الاحتلال أطلقت صاروخا موجها نحو منزل الأسير المحرر والمطارد محمد أبو البهاء أحد قادة المقاومة بجنين، إذ تستمر في حصاره حتى الآن.

يتبع..

#جنين

الأكثر قراءة اليوم

وزير الخارجية السعودي: لا حل للصراع إلا بضمان قيام دولة فلسطينية مستقلة (فيديو)

نتنياهو يلتقي إيلون ماسك في كاليفورنيا

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

دويكات يعقب على إصابة 4 عساكر بإطلاق نار في جنين

قناة عبرية: بن سلمان مستاء من نتنياهو.. "لن نقوم بالتطبيع "مجانًا"

إسرائيل ترصد تحركات حاملة الطائرات المصرية في المياه الليبية

جيش الاحتلال يكشف عن دبابة "باراك" القتالية الجديدة من الجيل الخامس (صور وفيديو)

الأخبار الرئيسية

photo_2023-09-19_14-54-17

حدود غزة تشتعل.. شهيد و 9 إصابات وتفجير عبوات وإطلاق بالونات حارقة (صور وفيديو)

609b98e4423604117050efd8

جيش الاحتلال يوجه طلباً لرؤساء مجالس مستوطنات غلاف غزة

أبو ردينة ينفي مزاعم إسرائيلية حول ما جاء في كلمة الرئيس عباس بنيويورك

MUSLIM2_1008_autoOrient_i

قناة عبرية: بن سلمان مستاء من نتنياهو.. "لن نقوم بالتطبيع "مجانًا"

photo_2023-09-19_13-40-22

جيش الاحتلال يكشف عن دبابة "باراك" القتالية الجديدة من الجيل الخامس (صور وفيديو)

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية