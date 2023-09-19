إصابات خلال اقتحام الاحتلال لمخيم جنين وسط اشتباكات مسلحة

جنين/سما/

أصيب عدد من المواطنين، خلال اقتحام قوات معززة من الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جنين أعقبها اشتباكات مسلحة مساء الثلاثاء.

وأعلنت وزارة الصحة عن وصول إصابة خطيرة برصاص الاحتلال الحي في البطن إلى مستشفى جنين الحكومي.

وجاء في التفاصيل، أن اشتباكات مسلحة اندلعت عقب اكتشاف قوة خاصة من الاحتلال حاولت التسلل داخل المخيم، فيما دفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية كبيرة للمخيم.

وأفادت مصادر محلية بإصابة اثنين من المواطنين بالرصاص الحي وآخرين بالاختناق؛ أثناء تصديهم لاقتحام قوات الاحتلال.

وذكر شهود عيان أن المقاومة استهدفت القوات والآليات المتوغلة بالأكواع محلية الصنع والرصاص، وتم تفعيل صافرات الإنذار في أعقاب اقتحام الاحتلال للمخيم.

وأشاروا إلى أن قوات الاحتلال أطلقت صاروخا موجها نحو منزل الأسير المحرر والمطارد محمد أبو البهاء أحد قادة المقاومة بجنين، إذ تستمر في حصاره حتى الآن.

يتبع..