جيش الاحتلال يوجه طلباً لرؤساء مجالس مستوطنات غلاف غزة

غزة/سما/

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي وجه طلباً لرؤساء مجالس مستوطنات غلاف قطاع غزة.

وبحسب القناة الـ12 العبرية، فإن جيش الاحتلال طلب من رؤساء المجالس بالحفاظ على الروتين وإقامة الفعاليات والاحتفالات بمناسبة الأعياد اليهودية بشكل معتاد .

وأشار الجيش إلى أنه لا يوجد تحذيرات أو تنبيهات ملموسة حول إمكانية إطلاق صواريخ من قطاع غزة تجاه مستوطنات الغلاف.

وفي السياق، ذكرت إذاعة إذاعة جيش الاحتلال أن هناك حوالي 150 فلسطينيا يتظاهرون في 3 مناطق على طول حدود قطاع غزة، مشيرة إلى أن قوات الجيش ترد بوسائل تفريق المظاهرات ونيران القناصة.

وتواصلت مساء اليوم الثلاثاء، المظاهرات والفعاليات على الحدود الشرقية لقطاع غزة، نصرةً للمسجد الأقصى، وتنديداً بالاعتداءات المتكررة عليه.

وتوافد عشرات الشبان قرب السياج الفاصل على الحدود الشرقية للقطاع، عقب دعوات من "الشباب الثائر في قطاع غزة".

وأشعل الشبان الأطر المطاطية على طول الحدود الشرقية للقطاع، وسط هتافات غاضبة تندد باعتداءات الاحتلال، ومستوطنيه على المسجد الأقصى.

وأطلقت قوات الاحتلال المتمركزة على الحدود قنابل الغاز بكثافة صوب الشبان المتظاهرين، مما أدى لإصابة عددٍ منهم بالاختناق.