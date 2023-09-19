حدود غزة تشتعل.. إصابات وتفجير عبوات ناسفة وإطلاق بالونات حارقة (صور وفيديو)

غزة/سما/

أصيب عدد من المواطنين، اليوم الثلاثاء، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، للمتظاهرين على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن إصابة 4 مواطنين بجراح مختلفة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في المناطق الشرقية لقطاع غزة.

وأفاد مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال المتمركزة في أبراج المراقبة خلف السياج الفاصل شرق قطاع غزة، أطلقت العديد من قنابل الغاز صوب المتظاهرين المتواجدين في منطقة خزاعة شرق خان يونس ومنطقة ابو صفية شرقي جباليا ما ادى الى إصابة 4 مواطنين بالاضافة إلى حالات اختناق.

وتواصلت مساء اليوم الثلاثاء، المظاهرات والفعاليات على الحدود الشرقية لقطاع غزة، نصرةً للمسجد الأقصى، وتنديداً بالاعتداءات المتكررة عليه.

وتوافد عشرات الشبان قرب السياج الفاصل على الحدود الشرقية للقطاع، عقب دعوات من "الشباب الثائر في قطاع غزة".

وأشعل الشبان الأطر المطاطية على طول الحدود الشرقية للقطاع، وسط هتافات غاضبة تندد باعتداءات الاحتلال، ومستوطنيه على المسجد الأقصى.

وأظهرت مشاهد من تفجير الشبان الثائر عبوات محلية الصنع قرب السياج الأمني شرقي مدينة رفح، فيما تمكن الشباب الثائر من القاء 3 عبوات محلية قرب السلك الزائل شرق مخيم العودة في خزاعة شرقي خانيونس.

وأفادت مصادر محلية باطلاق دفعة من البلالين الحارقة والمتفجرة من شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.