المالكي يثمن الموقف البوليفي الداعم للقضية الفلسطينية

الرياض/سما/

أشاد وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، خلال لقائه مع نظيره البوليفي روخيليو مايتا، في نيويورك، على هامش أعمال الجمعية العامة في دورتها الـ78، اليوم الثلاثاء، بموقف دولة بوليفيا الداعم للقضية الفلسطينية، وإقدام بوليفيا على الدفاع عن فلسطين وشعبها في جميع المحافل الدولية بحكم العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين الصديقين.

وأعرب المالكي عن شكره وتقديره لدولة بوليفيا على تقديم مرافعتها لمحكمة العدل الدولية في إطار القضية المتعلقة بإصدار فتوى قانونية حول طبيعة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية وآثاره والتبعات القانونية المترتبة عليه، مشددا على الأهمية الكبيرة التي تنطوي عليها هذه المعركة القانونية والدبلوماسية ومساهمتها في ترسيخ العدالة الدولية للشعب الفلسطيني.

وأطلع الوزير المالكي نظيره على آخر مستجدات الأوضاع في فلسطين والانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة ومشاريعه الاستعمارية في الأرض الفلسطينية المحتلة عامة، مؤكدا ضرورة استمرار دعم بلاده للشعب الفلسطيني على جميع الأصعدة وفي المحافل الدولية كافة.

من جانبه، أكد الوزير مايتا عمق العلاقات التاريخية المميزة بين دولتي بوليفيا وفلسطين، مؤكدا استمرار دعم بلاده المعنوي والسياسي للشعب الفلسطيني الهادف لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق ما أقرته قرارات الشرعية الدولية.

وفي ختام اللقاء، أكد الوزيران أهمية استمرار الدعم المتبادل وتعزيز التعاون والعلاقات الثنائية بين البلدين.