جيش الاحتلال يكشف عن دبابة "باراك" القتالية الجديدة من الجيل الخامس (صور وفيديو)

القدس المحتلة/سما/

كشفت وزارة الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن دبابة القتال الرئيسية الجديدة للجيش، ميركافا باراك، بعد خمس سنوات من التطوير، وفقًا للقناة 13 العبرية.

وحسب القناة العبرية، فقد تم تسليم النماذج الأولى لما أسمته وزارة الجيش "دبابات ميركافا القتالية من الجيل الخامس" إلى الكتيبة 52 مدرعة من اللواء 401.

وقالت: إنه تم تطوير دبابة باراك بشكل مشترك من قبل مديرية المركبات المدرعة بوزارة الجيش والقوات البرية وسلاح المدرعات التابعة للجيش الإسرائيلي، وتتضمن أنظمة طورتها العديد من الشركات الإسرائيلية، بما في ذلك إلبيت سيستمز، ورافائيل، وشركة إلتا التابعة لشركة صناعات الفضاء الإسرائيلية، من بين شركات أخرى.

في عام 2015، بدأت وزارة الجيش الإسرائيلي البحث لتطوير دبابة جديدة لسلاح المدرعات، مع بدء التطوير في عام 2018. وفي عام 2020، تم إجراء الاختبارات الأولية، وفي الأشهر الأخيرة، تم تسليم الدبابات الأولى إلى الجيش الإسرائيلي.

وحسب المصادر العبرية: فإن دبابات باراك مجهزة "ببنية تحتية واسعة من أجهزة استشعار موثوقة" للكشف عن الأهداف، ويمكن مشاركة المعلومات الاستخباراتية بين الدبابة وأجزاء أخرى من الجيش، لتسهيل القتال في ساحة المعركة.

وسيتم تجهيز قائد الدبابة بخوذة طورتها شركة إلبيت - تشبه خوذة طيار الطائرة المقاتلة - والتي تمنحهم رؤية كاملة لمحيطهم وتعرض المعلومات ذات الصلة حول القتال المستمر.

وقالت وزارة الجيش: "سيسمح النظام بمسح 360 درجة عن طريق تحريك الرأس وتحديد الأهداف في الوقت الفعلي بمساعدة قدرات الذكاء الاصطناعي".

وطورت شركة إلبيت مناظير محسنة، بالإضافة إلى رؤية ليلية أكثر تقدمًا لدبابات باراك، مقارنة بنماذج ميركافا السابقة. كما قدمت الشركة أيضًا واجهة مستخدم جديدة تعتمد على شاشة تعمل باللمس للدبابة، والتي تعرض المعلومات ذات الصلة لكل فرد من أفراد الطاقم.

وتشتمل دبابات باراك أيضًا على نظام دفاع صاروخي متطور، سترة واقية Windbreaker، الذي طورته شركة رافائيل، والذي يتم نشره حاليًا على النماذج القديمة من دبابة ميركافا وناقلات الجنود المدرعة نمر.