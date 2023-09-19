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لأول مرة منذ 2011.. الأسد إلى الصين الخميس

الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 03:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
لأول مرة منذ 2011.. الأسد إلى الصين الخميس



أعلنت الرئاسية السورية أن الرئيس بشار الأسد سيزور الصين يوم الخميس، حيث سيلتقي الرئيس الصيني شي جين بينغ وكبار المسؤولين الصينيين.

وقالت الرئاسة السورية إنه تلبية لدعوة رسمية من الرئيس الصيني شي جين بينغ، يقوم الرئيس بشار الأسد والسيدة الأولى أسماء الأسد بزيارة إلى الصين تبدأ بعد غد الخميس، على أن يتم عقد قمة سورية - صينية.


كما تشمل الزيارة عددا من اللقاءات والفعاليات التي سيجريها الأسد وعقيلته في مدينتي خانجو والعاصمة بكين. ويرافق الأسد وفد سياسي واقتصادي.

وتعد هذه هي أول زيارة رسمية يقوم بها الرئيس الأسد إلى الصين منذ 2011.

 

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