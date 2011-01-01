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المالكي ونظيره التركماني يوقعان على خارطة طريق للتعاون المشترك

الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 03:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
المالكي ونظيره التركماني يوقعان على خارطة طريق للتعاون المشترك



نيويورك/سما/

وقّع وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الثلاثاء، مع نظيره التركماني رشيد ميريدوف، على خطة خارطة طريق للتعاون المشترك.

وأوضحت الخارجية في بيان، أن التوقيع على هذه الخطة جاء خلال لقاء جمعهما على هامش الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز العلاقات الثنائية بين فلسطين وجمهورية تركمانستان.

وأشارت إلى الخطة تتعلق بتنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها، والمذكرات الثنائية التي تم توقيعها بين دولة فلسطين وتركمانستان خلال الجولة التي قام بها المالكي إلى جمهوريات آسيا الوسطى، نهاية شهر أغسطس من العام الجاري.

كما تتضمن خطوات محددة لتنفيذ المشاريع والبرامج المشتركة بين القطاعات الخاصة والحكومية في البلدين في مجموعة متنوعة من المجالات، إذ تشمل التعاون السياسي-الدبلوماسي، والتعاون التجاري-الاقتصادي، والتعاون الإنساني-الثقافي، على عدة مستويات وضمن جدول زمني واضح يتم تنفيذه خلال عامي 2023-2024.

وفي ختام مراسم التوقيع، أشاد الوزيران بالعمل المشترك الذي أدى إلى وضع هذه الخارطة.

وأكدا أهمية هذه الخطوة في تعزيز العلاقات بين البلدين، وتحقيق التنمية المستدامة والازدهار المشترك، وضرورة التزام بلديهما ببذل كل الجهود اللازمة، لضمان تحقيق خطة خارطة الطريق، وتنفيذ الاتفاقيات، ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها، وبالتالي تحقيق مكاسب متبادلة، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي.

#رياض المالكي #تركمانستان

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