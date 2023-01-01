هجوم سيبراني يستهدف مستشفى إسرائيليا في القدس

القدس المحتلة / سما /

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن شبهات حول تعرض مستشفى "كفار شاؤول إيتانيم" في مدينة القدس المحتلة، اليوم الثلاثاء، إلى هجوم سيبراني.

وأفادت الوزارة، بحسب ما أوردت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11")، بأن المستشفى بات يعمل بموجب الأنظمة اليدوية، وتوقف عن استخدام نظامه المحوسب.

وشددت وزارة الصحة على أن "الفرق الطبية تواصل علاج المرضى، وذلك بالتزامن مع التحقيق في الحادثة من قبل الفريق السيبراني في وزارة الصحة بالتعاون مع هيئة السايبر الوطنية" الإسرائيلية.

والشهر الماضي، تعرض مستشفى "معياني هايشوعا" في مدينة بني براك في وسط إسرائيل إلى هجوم سيبراني تسبب بتعطيل أنظمة الحواسيب بشكل كامل وتوقف المستشفى عن تقديم الخدمات الصحية.

وفي الأشهر الماضية، تعرضت عشرات المواقع الإسرائيلية إلى هجمات سيبرانية، طاولت مواقع للمستشفيات، ووزارات حكومية، ومصارف، وشركات حكومية وخاصة، وموانئ، ومواقع بنى تحتية وشركة الكهرباء والقطارات وشركات الاتصالات.

وفي الأغلب، يدور الحديث عن هجمات حجب الخدمة (DDoS)، التي تسبب بطء الخدمات في المواقع المستهدفة أو صعوبة وصول المستخدمين لها نظرا للاكتظاظ من جراء إغراق الخوادم بالبيانات، ولكنها لا تسمح بسرقة المعلومات.