نتنياهو يغيب عن الحفل التذكاري السنوي لإسحاق رابين

القدس المحتلة / سما /

يغيب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن الحفل السنوي التكريمي لرئيس الوزراء الأسبق إسحاق رابين، لتكون هذه المرة الأولى التي يختار فيها رئيس وزراء حالي عدم حضور الحفل.

وقال الصحافي الإذاعي رون كوفمان عن إخطار مكتب رئيس الوزراء المذكور أن الحدث أصبح سياسيا للغاية بما لا يروق لنتنياهو، مشيرا إلى أنه حفل سياسي كل عام وعائلة رابين تنتقد نتنياهو دائما. لذلك قال (نتنياهو): "شكرا جزيلا، سأتخلى عن ذلك".

يذكر أنه في عامي 2021 و2022، عندما لم يكن نتنياهو رئيسا للوزراء، لم يحضر أيضا مراسم تأبين رابين.

وإسحاق رابين هو خامس رئيس وزراء إسرائيلي، وتقلد هذا المنصب في فترتين، الأولى من 1974 إلى 1977 والثانية من 1992 انتهت بإطلاق الرصاص عليه ومقتله في 4 نوفمبر 1995 على يد اليهودي المتطرف إيجال عامير، في أعقاب اتفاقية أوسلو وتصاعد الهجمات.

وبذلك أصبح رابين رئيس الوزراء الإسرائيلي الوحيد الذي يقضي اغتيالا.

المصدر: "جيروزاليم بوست"