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الاحتلال يحكم على الأسيرة ياسمين شعبان بالسجن 6 سنوات

الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 02:00 م / بتوقيت القدس +2GMT



جنين / سما /

حكمت محكمة الاحتلال الإسرائيلي في معسكر "سالم" اليوم الثلاثاء، على الأسيرة ياسمين تيسير عبد الرحمن شعبان (40 عامًا) من قرية الجلمة شرق جنين، بالسجن 6 سنوات وغرامة مالية بقيمة 8000 شيقل.

وقال مدير نادي الأسير في جنين ، إن محكمة الاحتلال أصدرت حكماً على الأسيرة شعبان بالسجن الفعلي لست سنوات وغرامة مالية بقيمة 8 آلاف شيقل.

وأضاف أن الأسيرة شعبان اعتُقلت في الأول من أذار/مارس عام 2022. وكانت قد أمضت في سجون الاحتلال سابقا خمس سنوات وأُفرج عنها عام 2019، وهي متزوجة وأم لأربعة أبناء، وتوفي والدها قبل 6 أشهر وحرمها الاحتلال من وداعه.

#الاحتلال #ياسمين شعبان

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