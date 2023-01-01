الشرطة والأجهزة الأمنية تقبضان على 3 مطلوبين بتهمة القتل في الخليل

الخليل / سما /

ألقت الشرطة والأجهزة الأمنية، اليوم الثلاثاء، القبض على 3 مطلوبين بتهمة القتل العمد في بلدة الريحية جنوب الخليل.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أن المطلوبين الثلاثة متهمون بارتكاب جريمة قتل وقعت في منطقة بئر السبع الشهر الماضي، بحق مواطن من مدينة يطا.

وأضاف ارزيقات، أنه تم إلقاء القبض عليهم بعد ورود معلومات لمركز شرطة يطا تفيد باختبائهم داخل منزل في بلدة الريحية، وخلال عملية تفتيش المنزل، عُثر بداخله على قطعة سلاح ناري.

وأكد التحفظ على المقبوض عليهم لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم أصولا.