رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (هآرتس، ومعاريف، ويديعوت أحرنوت)، الصادرة اليوم الثلاثاء.

"هآرتس":

ليست إيران فقط: القضايا التي تقلق المؤسسة الأمنية

هكذا تعرض بنيامين نتنياهو للإذلال في الولايات المتحدة، وكذلك نحن بين غزة والعبوات

رفع حالة التأهب الأمنية في إسرائيل بسبب الأعياد

"يديعوت أحرونوت":

وفد أميركي رفيع يزور شمال الضفة ويؤكد دعمه لإسرائيل

نتنياهو: المتظاهرون ضد إسرائيل يتحالفون مع منظمة التحرير الفلسطينية وإيران

كيف حاربت إسرائيل والموساد "البرنامج النووي" الإيراني

"إسرائيل" توبخ السفير الألماني.. وبرلين: "ليس لنا علم"

لابيد: نتنياهو دمر صورة "إسرائيل" أمام العالم

"معاريف":

نتنياهو يلتقي بإيلون ماسك في كاليفورنيا

الائتلاف عازم على المضي قدما في تشريعات إضعاف القضاء ويحذر من تدخل العليا

الاحتلال يقرر إبقاء معبر بيت حانون مغلقا

"الموساد" يشارك في تحقيقات تهريب الأسلحة وعمليات الضفة

الجيش يستعد للتصعيد مع قطاع غزة