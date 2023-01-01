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اشتية يدعو أمريكا لوقف الاستيطان والحفاظ على حل الدولتين

الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 01:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يدعو أمريكا لوقف الاستيطان والحفاظ على حل الدولتين



رام الله / سما /

دعا رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، الإدارة الأميركية إلى لعب دور فاعل للجم العدوان الإسرائيلي على أرضنا وشعبنا، ووقف الاستيطان والحفاظ على حل الدولتين في ظل التدمير الممنهج الذي تمارسه إسرائيل لإمكانية تنفيذه.

جاء ذلك خلال بحثه مع مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الأميركية باربرا ليف، إنجاح مؤتمر المانحين المزمع عقده في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وأكد اشتية أن هناك حاجة ملحة إلى ضغط أميركي على إسرائيل لتمكيننا من إجراء الانتخابات العامة، بما يشمل القدس، وهي أمر جوهري للشعب الفلسطيني.

وشدد على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين فلسطين والولايات المتحدة، وصولا إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينيةـ، مجدداً مطالبته الإدارة الأميركية بالإيفاء بوعودها تجاه فلسطين.

#اشتية #الاستيطان #الاحتلال #حل الدولتين

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