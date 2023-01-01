"أغلى مذيع عربي".. عمرو أديب يجدد تعاقده مع mbc مصر

وكالات / سما /

أعلن المستشار تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية، عن تجديد عقد الإعلامي عمرو أديب للمرة الثانية مع مجموعة قنوات MBC.

وقال تركي آل شيخ أن تجديد العقد سيتم بشروط مختلفة وبأجر مختلف ليكون أغلى مذيع عربي.

وأضاف " اللي يشتغل صح والمحترف يستاهل"

ورد عمرو أديب "أنا مكنتش متخيل أن دة هيحصل انهاردة كنت فاكر أن أنا اللي جايب المفاجآت والأسئلة الصعبة"

وتابع "أنا كان ليا الشرف اني حضرت الموسم من اوله وحضرت جلسة تاريخية عمري ما انساها لما عزمتنا في البيت وقلتلك لو عملت ربع دة يبقى كويس وفي نفس الموسم اتعمل قد اللي كنت عايز تعمله"

يشار إلي أن الإعلامي عمرو أديب استضاف المستشار تركي آل شيخ في حلقة خاصة مساء أمس خلال برنامجه "الحكاية" ليتحدث عن المُفاجآت والفعاليات التي يشهدها "موسم الرياض" الرابع، ويُعلن عن النجاحات والأرقام القياسية التي تحققت في المواسم الثلاثة السابقة من موسم الرياض.

الجدير بالذكر أن عمرو أديب قال في تصريحات سابقة عقب إمضائه عقد برنامجه "الحكاية" أنه سيعتزل الإعلام بعد ثلاثة أعوام حيث سيكون أمضى 25 عاما في الإعلام ومازح الجمهور قائلا أنه سيتفرغ لتشجيع الزمالك

وتابع قائلا أنه لم يكن يرغب في الاستمرار في العمل أكثر من ذلك ولكنه رحب بفرصة الإنتقال لقناة MBC وقال "فرصة انهي حياتي في قناة كبيرة"