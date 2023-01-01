قلقيلية: القبض على شخص محكوم غيابي بالحبس 10 سنوات

قلقيلية / سما /

قبضت الشرطة اليوم الثلاثاء، على شخص محكوم غيابيا بالحبس 10 سنوات مع الأشغال الشاقة بتهمة حيازة و تعاطي المخدرات وذلك في محافظة قلقيلية .



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، بأنه وبناء على معلومات توافرت لدى فرع الشرطة القضائية بشرطة محافظة قلقيليه، حول تواجد مطلوب للعدالة منذ 9سنوات بأحد الأماكن بالمحافظة، وعلى الفور تحركت قوة من الشرطة القضائية وبمساندة شرطة الحراسات الى المكان والقبض عليه، و تبين انه محكوم غيابيا بالحبس 10 أعوام مع الأشغال الشاقة ، وصادر بحقه أيضا 5 أوامر حبس .



وأضافت انه تم التحفظ على المطلوب لإستكمال الإجراءات القانونية بحقه اصولاً