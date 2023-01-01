مرض غامض في ساحل العاج يتسبّب بسبع وفيات

وكالات / سما /

تسبّب مرض غامض بوفاة سبعة أشخاص، ونقل 59 آخرين إلى مستشفى مدينة بواكيه، وسط ساحل العاج.

وقال مصدر في المستشفى الجامعي في بواكيه، إن سبعة أشخاص توفّوا حتى اليوم جراء هذا المرض، خمسة منهم فارقوا الحياة في المستشفى والباقيان في قرية نيانغبان، الواقعة جنوب المدينة على بُعد حوالي 30 كلم.

وأضاف، "لدينا ما مجموعه 59 شخصا يتلقَّون العلاج في المستشفى، غالبيتهم العظمى أطفال وهناك بعض المراهقين".

وإذ أكد أنه لم يُعرف حتى الساعة مصدر هذا المرض، أوضح أن من أبرز أعراضه "القيء" و"الإسهال".

من جهته، قال رئيس قرية نيانغبان إيمانويل كوامي نغيسان، إن "أولئك الذين ماتوا" تتراوح أعمارهم بين 5 أعوام و12 عاماً.

وأضاف أن "نحو خمسين شخصاً" نُقلوا إلى "المستشفى الجامعي في بواكيه" لتلقي العلاج.

ونُقل عن ممرّض قوله، إن هناك أطفالاً "يموتون".

وفي شباط/فبراير، حُكم على شخصين في كبو-كاهانكرو، وهي قرية أخرى قريبة من بواكيه، بالسجن لمدة خمس سنوات بعدما تسبّبت بكتيريا كلوستريديوم بوفاة 16 شخصاً، وفقاً لحصيلة رسمية، و21 شخصاً، وفقاً للقرويين.