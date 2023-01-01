بحجم حبة الملح: أصغر كاميرا في العالم

وكالات / سما /

اخترع باحثون من جامعة برينستون كاميرا أصغر من حبة الملح. وفي المستقبل، ستكون الكاميرا الصغيرة قادرة على المساعدة في تشخيص المرضى وربما أيضًا في مزيد من التطورات التكنولوجية.

يبلغ طول الكاميرا المبتكرة لشركة OmniVision ما يزيد قليلاً عن نصف مم وعرضها ويزيد ارتفاعها قليلاً عن 1 مم. ووفقا للخطة، ستكون الكاميرا الصغيرة قادرة على الدخول إلى جسم المريض وتصوير حتى الأماكن التي يصعب أو معقد حاليا الوصول إليها بالأجهزة الطبية.

لقد أكسبها الحجم الصغير للكاميرا بالفعل رقمًا قياسيًا في موسوعة غينيس لأصغر كاميرا متاحة تجاريًا في العالم. وبحسب الموقع الإلكتروني للشركة، فإن الجهاز الصغير قادر على التقاط الصور حتى في المناطق المظلمة ولا يحتاج إلى كهرباء تقريبًا، مما يمنعه من التدخل في الحركة الطبيعية للجسم.

ويمكن الافتراض أن الكاميرات بهذا الحجم الصغير من شأنها أن تشكل تغييرًا كبيرًا في كل ما يتعلق بصناعة الدفاع أيضًا. ويمكن الافتراض أيضًا أنه في المستقبل سترتبط الكاميرات الصغيرة أيضًا بسباق نظارات الواقع الافتراضي، الذي يقوده اليوم Facebook وApple، والذي تتمثل إحدى عقباته الرئيسية اليوم في انزعاج المستخدمين الذين يجدون صعوبة في حمل الأشياء الثقيلة النظارات لفترة طويلة.