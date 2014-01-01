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واتساب تنفي نشر إعلانات عبر التطبيق لزيادة الإيرادات

الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 12:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
واتساب تنفي نشر إعلانات عبر التطبيق لزيادة الإيرادات



وكالات / سما /

نفى ويل كاثكارتر الرئيس التنفيذي لشركة "واتساب" -اليوم الجمعة- تقريرا لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية قال إن منصة المراسلة المملوكة لشركة "ميتا" تدرس إمكانية وضع إعلانات في سعيها لزيادة الإيرادات.

وقال المدير التنفيذي -في منشور على منصة "إكس"- إن تقرير فايننشال تايمز غير صحيح "ونحن لا نفعل هذا".

كان التقرير قد ذكر أن فرق العمل في "ميتا" تبحث إمكانية عرض إعلانات في قوائم المحادثات مع جهات الاتصال على شاشة دردشة "واتساب" لكن لم يتم اتخاذ قرارات نهائية، وذلك نقلا عن مصادر مطلعة على الأمر.

وأضافت الصحيفة أن "ميتا" تدرس أيضا ما إذا كانت ستفرض رسوم اشتراك لاستخدام التطبيق بدون إعلانات. وأشارت إلى أن الخطوة واجهت معارضة من كثيرين داخل الشركة.

واشترت فيسبوك -التي تحول اسمها إلى ميتا لاحقا- تطبيق "واتساب" عام 2014 مقابل 19 مليار دولار.

#واتساب #الإيرادات #التطبيق

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