الكشف عن نسخة مطلية بالذهب من iPhone 15 Pro

وكالات / سما /

كشفت شركة Apple النقاب عن سلسلة iPhone 15 في وقت سابق من هذا الأسبوع، والتي تتكون من iPhone 15 وiPhone 15 Plus وiPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max، حيث لا يأتي أي من أجهزة iPhone الجديدة هذه باللون الذهبي، لكن في نفس الوقت قدمت شركة Caviar لصناعة الأجهزة الفاخرة نماذج Pro بهيكل ذهبي، ويطلقون عليها اسم Ultra Gold.

وبحسب موقع GSM الهندى، فيبدأ سعر iPhone 15 Pro Ultra Gold من 8,890 دولارًا ويصل إلى 9,890 دولارًا، بينما يبلغ سعر iPhone 15 Pro Max Ultra Gold الأساسي 9,670 دولارًا، ويصل إلى 10,390 دولارًا.

وتتميز طرازات Ultra Gold بهيكل مصنوع من الذهب عيار 18 قيراط مع لمسة نهائية من الساتان، في حين أن شعار Apple الموجود في الخلف مصنوع من الذهب عيار 24 قيراط، ويقول كافيار إن Ultra Gold مخصص "للأشخاص المختارين"، بما في ذلك المشاهير والرياضيين والسياسيين وغيرهم من النخب.

كما قدمت Caviar أيضًا إصدار Ultra Black لجهاز iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max، ويبلغ سعر iPhone 15 Pro Ultra Black الأساسي 8,060 دولار ويصل إلى 9,060 دولار، بينما يبدأ سعر iPhone 15 Pro Max Ultra Black من 8,840 دولار، ويبلغ سعر الطراز الأغلى 9,560 دولار، كما يتميز طراز Ultra Black أيضًا بشعار Apple من الذهب عيار 24 قيراط، لكن هيكله مصنوع من التيتانيوم مع PVD.

بالإضافة إلى طرازي Ultra Gold وUltra Black، أعلنت Caviar عن إصدارات Titan Black وStarry Night وDark Red لجهاز iPhone 15 Pro وPro Max.

يحتوي طراز Titan Black أيضًا على هيكل من التيتانيوم للإطار، لكن شعار Apple الموجود على ظهره مصنوع من الصدف الأسود من Van Cleef & Arpels، ويتميز طرازا Dark Red وStarry Night أيضًا بنفس شعار Apple ولكنهما يتميزان بتصميمات مختلفة للهيكل.

كما يتميز هيكل النسخة باللون الأحمر الداكن بأنماط كونية مستوحاة من المريخ، حيث تتميز كل وحدة بتصميم فريد من الكربون الرخامي، ويقول كافيار إن هيكل Dark Red المصنوع من الكربون المطروق باللون الأحمر الداكن مأخوذ من إنتاج سيارات لامبورغيني الرياضية.

ويتكون هيكل Starry Night من مركب الكربون المطروق، مع ألياف بنفسجية لها نمط يشبه لوحة "The Starry Night" لفان جوخ، وكما هو الحال مع اللون الأحمر الداكن، يأتي طراز Starry Night أيضًا بتصميم فريد من الكربون الرخامي.

وستقوم شركة Caviar بتصنيع 99 وحدة فقط من كل من إصدارات iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max الخمسة هذه.