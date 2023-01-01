الخارجية: استيلاء قوات الاحتلال على منازل الفلسطينيين إرهاب دولة منظم

رام الله / سما /

قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن استيلاء قوات الاحتلال الإسرائيلي على منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية "إرهاب دولة منظم".

وأدانت الوزارة، في بيان، صدر اليوم الثلاثاء، إقدام قوات الاحتلال على السيطرة على سطح أحد المنازل في قرية جلبون شرق جنين، وتحويله إلى نقطة مراقبة عسكرية، مؤكدة أن ما يجري دليل واضح على سياسة الترهيب التي تنتهجها بحق الأهالي، وتصعيد خطير في الأوضاع.

واعتبرت سلسلة الانتهاكات المتواصلة بحق أبناء شعبنا انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي، واتفاقيات جنيف، والقانون الدولي الإنساني، وامتدادا لاستباحة الضفة الغربية المحتلة.

وتنظر الوزارة بخطورة بالغة إلى هذه الانتهاكات، وتطالب بضغط دولي وأميركي حقيقي على الحكومة الإسرائيلية للتراجع الفوري عنها.