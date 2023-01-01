  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الخارجية: استيلاء قوات الاحتلال على منازل الفلسطينيين إرهاب دولة منظم

الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 12:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية: استيلاء قوات الاحتلال على منازل الفلسطينيين إرهاب دولة منظم



رام الله / سما /

قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن استيلاء قوات الاحتلال الإسرائيلي على منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية "إرهاب دولة منظم".

وأدانت الوزارة، في بيان، صدر اليوم الثلاثاء، إقدام قوات الاحتلال على السيطرة على سطح أحد المنازل في قرية جلبون شرق جنين، وتحويله إلى نقطة مراقبة عسكرية، مؤكدة أن ما يجري دليل واضح على سياسة الترهيب التي تنتهجها بحق الأهالي، وتصعيد خطير في الأوضاع.

واعتبرت سلسلة الانتهاكات المتواصلة بحق أبناء شعبنا انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي، واتفاقيات جنيف، والقانون الدولي الإنساني، وامتدادا لاستباحة الضفة الغربية المحتلة.

وتنظر الوزارة بخطورة بالغة إلى هذه الانتهاكات، وتطالب بضغط دولي وأميركي حقيقي على الحكومة الإسرائيلية للتراجع الفوري عنها.

#وزارة الخارجية #الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

نقابة الموظفين بغزة تصدر بيانا بخصوص تخفيض نسبة الرواتب

قلق في لواء غولاني بعد استهداف مركبة إسرائيلية عند حدود غزة

المالية تعلن موعد صرف رواتب الموظفين بغزة

وزير الخارجية السعودي: لا حل للصراع إلا بضمان قيام دولة فلسطينية مستقلة (فيديو)

صحيفة: الأمن الفلسطيني لديه قائمة تضم 30 عنصراً من كتيبة جنين سيتم اعتقالهم

نتنياهو يلتقي إيلون ماسك في كاليفورنيا

قيادي بحماس يرد على تهديدات الاحتلال باغتيال قادة الحركة

الأخبار الرئيسية

الرئيس عباس يكشف تفاصيل أسباب فشل إجراء الانتخابات

سلمان

واشنطن واتفاق "الشرق الأوسط الكبير"... ما ثمن التطبيع السعودي الإسرائيلي ؟!

يديعوت أحرونوت : الجيش يستعد لتصعيد مع قطاع غزة

لأول مرة.. "الموساد" يشارك في تحقيقات تهريب الأسلحة وعمليات الضفة

الاحتلال يقرر إبقاء معبر بيت حانون مغلقا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية