تعثر وطرد للبرتقالي وأول نقطة لمدرب العنابي

غزة / سما /

احتكم اتحاد خانيونس مع ضيفه اتحاد بيت حانون للتعادل السلبي في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب خانيونس في ختام منافسات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.

في الشوط الأول أتيحت فرصة التقدم بالنتيجة ببيت حانون لكن ربحي اشتيوي أهدر ركلة جزاء في الدقيقة (26).

في الشوط الثاني حاول الفريقان خطف نقاط المباراة بمحاولات هجومية متبادلة، لكن التعادل السلبي استمر حتى صافرة النهاية.

وفي لحظات المباراة الأخيرة اضطر الحكم محمد أبو شهلا لطرد مهاجم اتحاد خانيونس يوسف لولو بالبطاقة الحمراء، بعد حصوله على بطاقتين صفراوتين في ظرف دقيقة واحدة بسبب الاعتراض على قرار الحكم.

وتعتبر هذه النقطة الأولى للمدرب محمود المزين مع اتحاد بيت حانون في أول مباراة من توليه المهمة خلفاً للمدرب محمد العماوي.

التعادل رفع رصيد اتحاد خانيونس إلى 8 نقاط في المركز الثالث، فيما رفع بيت حانون رصيده إلى 3 نقاط في المركز.