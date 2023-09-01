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قرعة قوية لمنتخب الطائرة الشاطئية في دورة الألعاب الآسيوية

الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 11:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قرعة قوية لمنتخب الطائرة الشاطئية في دورة الألعاب الآسيوية



غزة / سما /

سُحبت أمس الإثنين، قرعة بطولة الكرة الطائرة الشاطئية لدورة الألعاب الآسيوية 2023، والتي تستضيفها الصين، بمشاركة فريقان يمثلان منتخب فلسطين، بقيادة المدرب خالد العرقان.

وأوقعت القرعة منتخب فلسطين (1) الذي يمثله اللاعبان طالب النجار ومحمد القيشاوي، ضمن المجموعة الرابعة (D)، إلى جانب منتخبي تايلند واندونيسيا.

أما منتخب فلسطين (2)، الذي يمثله الثنائي إبراهيم قصيعة وعبد الله العرقان، فقد جاء ضمن المجموعة الخامسة (E)، إلى جانب منتخبي الصين وكازخستان.

وتنطلق منافسات بطولة الشاطئية، غدا الثلاثاء، وسط طموحات كبيرة أن تحقق منتخبي فلسطين نتائج إيجابية، على الرغم من قوة المنتخبات المنافسة.

مواعيد مباريات منتخبي فلسطين في البطولة

منتخب فلسطين (1) محمد القيشاوي وطالب النجار

  • المواجهة الأولى: ضد منتخب اندونيسيا المصنف رقم 13 على قارة آسيا الأربعاء 19-9 الساعة 10 صباحا.

  • المواجهة الثانية: ضد تايلند المصنف رابعا على آسيا، الجمعة 21-9 تمام الساعة الخامسة صباحا.

منتخب فلسطين (2) إبراهيم قصيعة وعبد الله العرقان

  • المواجهة الأولى: ضد منتخب الصين، خامس آسيا  الأربعاء 19-9  الساعة 4 صباحا.

  • المواجهة الثانية: ضد كازختسان المصنف 13 على أسيا الساعة 9 صباحا.

علما أن تصنيف منتخبنا 20 و21 على آسيا.
ملاحظة: المواعيد بتوقيت فلسطين
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#الكرة الشاطئية #قرعة #دورة الألعاب الآسيوية

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