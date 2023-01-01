إحصائية صادمة تُنصف دي خيا في مانشستر يونايتد

وكالات / سما /

لا تسير بداية الحارس الكاميروني أندري أونانا مع مانشستر يونايتد وفقاً للتوقعات العالية، ويُعاني الحارس كثيراً في أول مواسمه بمُسابقة الدوري الإنجليزي.

ولعب مانشستر يونايتد حتى الآن 5 مُباريات خسر 3 منهم، وتلقت شباك الشياطين الحُمر 10 أهداف كاملة.

وكشفت إحصائية مُثيرة تراجع نسبة إجادة حارس مرمى مانشستر يونايتد الجديد بالمُقارنة مع الحارس السابق دافيد دي خيا الذي أنهى بختام الموسم الماضي علاقته بالشياطين الحُمر.

ونقل تقرير نشرته شبكة توك سبورت البريطانية حديثاً لصانع المحتوى الإنجليزي مارك جولدبريدج أكد فيه أن قرار استبدال دي خيا بأونانا لم يكن صائباً، وقال جولدبريدج :”أنا حقاً مُعجب بأونانا، ولكن هذا خطأ (التفريط في دي خيا) “.

وأضاف :”لا أحب قول إنني أخبرتكم، ولكن هُناك كثير من الناس الذين هاجموا دي خيا الموسم الماضي مُعتبرين إنه سبب المُشكلة في الفريق”.

وعقب قائلاً :”دي خيا ليس المُشكلة في الفريق، اليونايتد تلقى 10 أهداف خلال الموسم الجاري في 5 مُباريات، وذلك بمُعدل هدفين في المُباراة”.

وأضاف :”دي خيا لم يكن المُشكلة في الفريق، في الموسم الماضي خرج الحارس الإسباني بـ 17 مُباراة بشباكٍ نظيفة، وتلقينا فقط 9 أهداف في أولد ترافورد الموسم الماضي، خلال الموسم الحالي تلقينا على أرضنا 5 أهداف بالفعل، أي ما يزيد عن نصف حصيلة الموسم الماضي في مُبارتين فقط”.

وأكمل جولدبريدج شرح فكرته بالقول :”الناس يجب أن تستيقظ، لم نكن بحاجةٍ لاستبدال دي خيا، لم نكن نُسجل الكثير من الأهداف في هذه السنة (العام الماضي)، ونحن لا نسجل كثيراً من الأهداف خلال العام الجاري، ولكننا كُنا نملك دفاعاً قوياً”.

وتابع :”لقد كسرنا الدفاع من أجل حارس يُجيد اللعب بالكرة بينما نحن لا نملك فريقاً لذلك”.