  1. الرئيسية
  2. الرياضة

بيلينجهام يمدح جمهور ريال مدريد بتصريحٍ مُثير

الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 10:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بيلينجهام يمدح جمهور ريال مدريد بتصريحٍ مُثير



وكالات / سما /

مدح النجم الإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب ريال مدريد، جمهور ناديه مُثمناً من الدور الذي يلعبه في دعم النجوم الجُدد.

وانضم بيلينجهام للميرنجي في الميركاتو الصيفي، ونجح في فترةٍ وجيزة في كسب شعبية كبيرة وسط جمهور الفريق الأكثر نجاحاً في أوروبا.

وقال بيلينجهام، في تصريحاتٍ نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية، :”من دواعي الشرف العظيم لي أن أبدأ بالطريقة التي بدأت بها”.

وتابع :”الدعم والحُب الذي أتلقاه من المُشجعين خلال المُباريات يعني الكثير بالنسبة لي، وأنا سعيد للغاية بوجودي هُنا”.

وأكمل نجم الميرنجي :”بداية ريال مدريد في الموسم مثالية، حققنا 5 انتصارات في 5 مُباريات، ومن المُهم المُواصلة على هذا المنوال بدعم الجمهور وجودة اللاعبين”.

وتابع :”إذا واصلنا بهذه الطريقة فإننا سنكون على الطريق الصحيح”.

وأضاف بيلينجهام :”أعتقد أن الأمر الأفضل يتمثل في اللعب لهذا النادي، كل يوم هُنا بمثابة سبب للسعادة، وأتمنى أن يتواصل الأمر على هذا المنوال”.

ولعب بيلينجهام حتى الآن 5 مُباريات مع الميرنجي سجل فيهم 5 أهداف، ويرتبط بعقدٍ يمتد حتى يونيو 2029 مع الميرنجي.

#بيلينجهام #ريال مدريد

الأكثر قراءة اليوم

نقابة الموظفين بغزة تصدر بيانا بخصوص تخفيض نسبة الرواتب

لهذا السبب .. الزراعة بغزة تقرر إيقاف تصدير البندورة للخارج

قلق في لواء غولاني بعد استهداف مركبة إسرائيلية عند حدود غزة

المالية تعلن موعد صرف رواتب الموظفين بغزة

الإعلان عن تشكيل لجنة وطنية بغزة بمبادرة ودعم من التيار الاصلاحي

وزير الخارجية السعودي: لا حل للصراع إلا بضمان قيام دولة فلسطينية مستقلة (فيديو)

صحيفة: الأمن الفلسطيني لديه قائمة تضم 30 عنصراً من كتيبة جنين سيتم اعتقالهم

الأخبار الرئيسية

سلمان

واشنطن واتفاق "الشرق الأوسط الكبير"... ما ثمن التطبيع السعودي الإسرائيلي ؟!

يديعوت أحرونوت : الجيش يستعد لتصعيد مع قطاع غزة

لأول مرة.. "الموساد" يشارك في تحقيقات تهريب الأسلحة وعمليات الضفة

الاحتلال يقرر إبقاء معبر بيت حانون مغلقا

وزير الخارجية السعودي: لا حل للصراع إلا بضمان قيام دولة فلسطينية مستقلة (فيديو)

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية