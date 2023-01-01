بيلينجهام يمدح جمهور ريال مدريد بتصريحٍ مُثير

وكالات / سما /

مدح النجم الإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب ريال مدريد، جمهور ناديه مُثمناً من الدور الذي يلعبه في دعم النجوم الجُدد.

وانضم بيلينجهام للميرنجي في الميركاتو الصيفي، ونجح في فترةٍ وجيزة في كسب شعبية كبيرة وسط جمهور الفريق الأكثر نجاحاً في أوروبا.

وقال بيلينجهام، في تصريحاتٍ نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية، :”من دواعي الشرف العظيم لي أن أبدأ بالطريقة التي بدأت بها”.

وتابع :”الدعم والحُب الذي أتلقاه من المُشجعين خلال المُباريات يعني الكثير بالنسبة لي، وأنا سعيد للغاية بوجودي هُنا”.

وأكمل نجم الميرنجي :”بداية ريال مدريد في الموسم مثالية، حققنا 5 انتصارات في 5 مُباريات، ومن المُهم المُواصلة على هذا المنوال بدعم الجمهور وجودة اللاعبين”.

وتابع :”إذا واصلنا بهذه الطريقة فإننا سنكون على الطريق الصحيح”.

وأضاف بيلينجهام :”أعتقد أن الأمر الأفضل يتمثل في اللعب لهذا النادي، كل يوم هُنا بمثابة سبب للسعادة، وأتمنى أن يتواصل الأمر على هذا المنوال”.

ولعب بيلينجهام حتى الآن 5 مُباريات مع الميرنجي سجل فيهم 5 أهداف، ويرتبط بعقدٍ يمتد حتى يونيو 2029 مع الميرنجي.