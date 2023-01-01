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كين: لقاء بايرن ميونخ ضد مانشستر يونايتد سيكون نارياً لهذا السبب

الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 10:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كين: لقاء بايرن ميونخ ضد مانشستر يونايتد سيكون نارياً لهذا السبب



وكالات / سما /

تحدث المُهاجم الإنجليزي هاري كين، مُهاجم بايرن ميونخ، عن المُواجهة المُرتقبة التي تنتظرهم ضد مانشستر يونايتد في مُستهل مشوار الفريقين في دوري أبطال أوروبا.

وسيلتقي الفريقان مساء الأربعاء على أرض ملعب أليانز ميونخ في أول جولات دور المجموعات للمُسابقة الأوروبية الأهم على مستوى الأندية.

وقال كين، في تصريحاتٍ نقلتها صحيفة ديلي ميل البريطانية، :”المُباراة ستكون صعبة، وأنا أعرف أن مانشستر يونايتد يعيش فترة صعبة في هذه الأيام”.

وتابع :”في بعض الأحيان فإن فرقاً مثل اليونايتد تكون خطيرة لأنهم دائماً يُريدون العودة بشكلٍ قوي”.

وأضاف النجم الإنجليزي المُخضرم :”لهذا السبب استعدينا لهم، وبالتأكيد نُريد أن يكون الجمهور خلفنا يوم الأربعاء في اللقاء”.

وأكمل كين :”مُسابقة دوري أبطال أوروبا مُميزة دائماً بالنسبة لي، وأول مُباراة لي مع بايرن ميونخ ستبقى عالقة معي، لذلك أتمنى أن تسير الأمور على ما يُرام”.

وأضاف :”كل شيء رائع حتى الآن، كامل النادي رحب بي بما في ذلك الفريق وطاقم الموظفين والجميع كان ودوداً تجاهي، وهذا الأمر ساعدني على التأقلم بأسرع وقت ممكن”.

وتابع مُهاجم بايرن ميونخ :”أكثر ما فاجئني كان الجمهور، منذ وصولي لهُنا شعرت بدعمهم الهائل، لقد رأيت الكثير من القمصان التي تحمل اسمي فضلاً عن قمصان المُنتخب الوطني”.

وأضاف :”أنا اتطلع لبناء هذه العلاقة وأن أعرف الجميع بصورةٍ أفضل، ولكن البداية حتى الآن جيدة”.

#هاري كين #بايرن ميونخ #مانشستر يونايتد

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