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برشلونة يضع استراتيجية للتعامل مع بيدري ويحدد موعد عودته

الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 10:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
برشلونة يضع استراتيجية للتعامل مع بيدري ويحدد موعد عودته



وكالات / سما /

وضع برشلونة استراتيجية حكيمة للتعامل مع بيدري الذي يعاني من إصابة عضلية خطيرة، كما حدد النادي موعداً مبدئياً لعودته إلى المشاركة في المباريات من جديد.

وتعرّض بيدري لإصابة في العضلة الفخذية المستقيمة بساقه اليمنى، خلال انطلاقة الموسم الحالي، وغاب على إثرها عن المباريات الأخيرة. وأمضى اللاعب الأسابيع الثلاث الماضية في صالة الألعاب الرياضية للتعافي من الإصابة، ومن المتوقع يبدأ التدريب على العشب بعد بضعة أيام.

لكن برشلونة لا يفكّر بتاتاً في الضغط على بيدري للعودة سريعاً، حيث يريد النادي أن يتعافى اللاعب من الإصابة بشكلٍ كامل ويأخذ كامل وقته في مرحلة إعادة التأهيل، ولا توجد أي مشكلة للمدرب تشافي هيرنانديز بالصبر على غياب بيدري لأنه يملك رباعي خط وسط مميز في الوقت الراهن، والمتمثل بفرينكي دي يونج، أوريول روميو، جافي وإلكاي جوندوجان.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أنه من المستبعد عودة بيدري قبل فترة التوقف الدولي القادم، والتي ستبدأ في 8 من شهر أكتوبر القادم، وخطة النادي هي أن يعود النجم الإسباني في منتصف شهر أكتوبر أو في نهايته.

وبهذا، سيغيب بيدري عن مباريات برشلونة الستة القادمة في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، لكن نظراً للأداء الذي قدمه الفريق ضد ريال بيتيس في المباراة الأخيرة، لا يبدو أن تشافي هيرنانديز سيعاني كثيراً بغيابه.

#برشلونة #بيدري

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