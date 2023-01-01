  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

يديعوت أحرونوت : الجيش يستعد لتصعيد مع قطاع غزة

الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 10:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
يديعوت أحرونوت : الجيش يستعد لتصعيد مع قطاع غزة



القدس المحتلة / سما /

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم الثلاثاء، إن الجيش الإسرائيلي يستعد لإمكانية حدوث تصعيد جديد على جبهة قطاع غزة، بعد استئناف "مسيرات العودة" على طول حدود القطاع، والعودة إلى ما وصفتها "أعمال الشغب" من خلال حرق الإطارات المطاطية ورشق الحجارة وإلقاء المتفجرات، الأمر الذي دفع إسرائيل حتى الآن لإغلاق حاجز بيت حانون "إيرز"، أمام العمال.

ووفقًَا للصحيفة العبرية، فإن إسرائيل تخشى أن تسمح حماس لاحقًا بإطلاق الصواريخ من قطاع غزة، تجاه المستوطنات القريبة.

وتقدر مصادر في الجيش الإسرائيلي أن حماس تسمح بهذه الأحداث على الحدود ولكنها لا تبادر بها، ويقدر حجم من يشاركون فيها من 100 إلى 200 شاب، مشيرةً إلى أن الأعداد ليست كبيرة كما كان بداية "مسيرات العودة" التي توقفت منذ نحو 3 سنوات.

ورغم هذه التقديرات، لا يزال الجيش الإسرائيلي يعتبر أن حماس مسؤولة عن الأحداث الجارية، لأنها تغض الطرف عنها.

ووفقًا للصحيفة، فإن الجيش الإسرائيلي يستعد لتصعيد ردود أفعاله، بما يتجاوز إغلاق معبر إيرز أو مهاجمة مواقع فارغة لحركة حماس عند الحدود، وهذا ما قد يدفع إلى تصعيد أكبر.

وبينت الصحيفة، أنه في حال استمرت تلك الأحداث وتفاقمت، فإن فرقة غزة في الجيش الإسرائيلي مستعدة لمزيد من الخيارات منها سيناريوها تتعلق بمشاركة أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين في المسيرات، إلى جانب وضع مزيد من الحواجز الهندسية وأجهزة الاستشعار لخلق منطقة عازلة أكبر على الحدود وآمنة نسبيًا بالنسبة للجنود الذين يتعاملون مع تلك الاضطرابات.

الأكثر قراءة اليوم

نقابة الموظفين بغزة تصدر بيانا بخصوص تخفيض نسبة الرواتب

لهذا السبب .. الزراعة بغزة تقرر إيقاف تصدير البندورة للخارج

قلق في لواء غولاني بعد استهداف مركبة إسرائيلية عند حدود غزة

المالية تعلن موعد صرف رواتب الموظفين بغزة

الإعلان عن تشكيل لجنة وطنية بغزة بمبادرة ودعم من التيار الاصلاحي

وزير الخارجية السعودي: لا حل للصراع إلا بضمان قيام دولة فلسطينية مستقلة (فيديو)

صحيفة: الأمن الفلسطيني لديه قائمة تضم 30 عنصراً من كتيبة جنين سيتم اعتقالهم

الأخبار الرئيسية

لأول مرة.. "الموساد" يشارك في تحقيقات تهريب الأسلحة وعمليات الضفة

الاحتلال يقرر إبقاء معبر بيت حانون مغلقا

وزير الخارجية السعودي: لا حل للصراع إلا بضمان قيام دولة فلسطينية مستقلة (فيديو)

الاحتلال يقرر معاقبة "أسرى النقب"..

20230918082409

نتنياهو يلتقي إيلون ماسك في كاليفورنيا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية