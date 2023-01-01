رام الله / سما /

ركزت الصحف المحلية الثلاث "الحياة الجديدةـ والأيام، والقدس" الصادرة اليوم الثلاثاء، في عناوينها، على إصابة مواطنين برصاص الاحتلال في الضفة وغزة، وهدم الاحتلال ثلاثة منازل، ومغسلة سيارات، وإخطار بهدم 4 منشآت.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

*"الحياة الجديدة":

الرئيس يجتمع مع نظيره الجزائري في نيويورك

إصابات في الضفة وغزة والاحتلال يهدم ثلاثة منازل ومغسلة سيارات ويخطر بتدمير 4 منشآت

الرئيس ينعى الفنان الكبير المناضل الفلسطيني العروبي حسين منذر "أبو علي" ويعزي بوفاته

اشتية: رحيل فنان الثورة الفلسطينية حسين منذر خسارة كبيرة يصعب تعويضها

"بتسيلم": إسرائيل تنفذ ترانسفير ضد ستة تجمعات بالضفة الغربية

أسرى "النقب" يقررون إغلاق الأقسام وإرجاع وجبات الطعام اليوم

السعودية ومصر و"التعاون الإسلامي" تدين اقتحام المستوطنين المسجد الأقصى

"سلطة المياه" و"المالية" تبحثان مع بنك الاستثمار الأوربي مشروع الصرف الصحي

نتنياهو يهاجم المتظاهرين في نيويورك ضد إضعاف القضاء.. والمعارضة تدين تصريحاته

"فتح" في أميركا تدين "بيان العار" وتؤكد وقوفها خلف الرئيس

*"الأيام":

إصابات في مواجهات عنيفة شرق القطاع والاحتلال يدفع بتعزيزات جديدة على الحدود

الاحتلال ومستوطنون يقتحمون قرية جلبون وإصابات واعتقال شقيقين في مخيم العروب

الرئيس يجتمع مع نظيره الجزائري في نيويورك

حملة هدم وتجريف في مناطق عدة وإصابة شاب واعتقاله قرب عزون

ثلاث عمليات إطلاق نار في مناطق الأغوار الشمالية وجلبون ودير شرف

"بتسيلم": إسرائيل تنفذ ترانسفير ضد ستة تجمعات فلسطينية في الضفة

أسرى "النقب" يقررون إغلاق الأقسام وإرجاع وجبات الطعام اليوم

مؤتمر في نيويورك يبحث إعادة تفعيل جهود دعم عملية السلام في الشرق الأوسط

الاحتلال يواصل حصار نابلس ويغلق المداخل الرئيسة

إسرائيل: المصادقة على مشروع قانون كاميرات التعرف على الوجوه

واشنطن وطهران تتبادلان السجناء وتحويل أرصدة لإيران بمليارات الدولارات

أوكرانيا تعلن إحراز تقدم في هجومها المضاد على القوات الروسية

*"القدس":

إصابات وإخطارات وهدم في عدة مناطق

تشديد الإجراءات الأمنية حول نتنياهو في الأمم المتحدة

واشنطن تنفي توقف محادثاتها مع السعودية بشأن التطبيع مع إسرائيل

الرئيس: منذ الأزل وأنتم تقفون إلى جانب شعبنا وتؤيدونه ظالما أو مظلوما

الجهالين لـ"القدس": منظمة يهودية متطرفة تعمل على اقتلاع سكان بادية القدس

ضابط "شاباك": السنوار يسعى لإشعال المنطقة

شرطة الاحتلال تدعو الإسرائيليين لحمل السلاح

واشنطن وطهران تتبادلان السجناء وتحويل أرصدة لإيران بمليارات الدولارات

انطلاق أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة