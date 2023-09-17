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هل أوقفت السعودية حقاً محادثات التطبيع مع "إسرائيل"؟

الإثنين 18 سبتمبر 2023 05:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
هل أوقفت السعودية حقاً محادثات التطبيع مع "إسرائيل"؟



واشنطن/سما/

نفت وزارة الخارجية الأميركية، تقارير حول وقف المحادثات مع القيادة السعودية في ملف التطبيع مع إسرائيل.

وقال مكتب شؤون الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الأميركية عبر حسابه في منصة "إكس"، إن الولايات المتحدة تظل ملتزمة بتعزيز إسرائيل إقليميًا، بما في ذلك من خلال الدبلوماسية النشطة التي تهدف إلى التطبيع الإسرائيلي السعودي".

وأضاف: "المحادثات مستمرة، ونحن نتطلع إلى مزيد من المحادثات مع الجانبين".

وكذّبت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، تقريرا لصحيفة "إيلاف" الإلكترونية السعودية حول توقف مباحثات التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أن مسار التطبيع يتقدم.

وقالت "بلومبيرغ" إن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين نفوا بشكل قاطع ما أوردته "إيلاف" من أن مباحثات التطبيع توقفت بشكل تام.

وأشارت "بلومبيرغ" إلى أن اللقاء المرتقب الجمعة المقبلة بين رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض، سيناقش مسألة التطبيع.

يشار إلى أن "إيلاف" قالت إن الحكومة السعودية أوقفت مباحثات التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، وأبلغت الإدارة الأمريكية بذلك.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مسؤول في مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، أن "السعودية أبلغت الإدارة الأمريكية بوقف أي مباحثات تتعلق بالتطبيع مع إسرائيل".

وأشار المسؤول إلى إن "معارضة أركان حكومة نتنياهو لأي لفتة تجاه الفلسطينيين، وقبول نتنياهو مطالب أركان اليمين المتطرف المتمثل بحزبي إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي، وبتسلئيل سموتريتش وزير المالية، يعني نسف أي إمكانية للتقارب مع الفلسطينيين، وبالتالي مع السعوديين".


وقال مكتب شؤون الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الأميركية عبر حسابه في منصة "إكس"، إن الولايات المتحدة تظل ملتزمة بتعزيز إسرائيل إقليميًا، بما في ذلك من خلال الدبلوماسية النشطة التي تهدف إلى التطبيع الإسرائيلي السعودي".

وأضاف: "المحادثات مستمرة، ونحن نتطلع إلى مزيد من المحادثات مع الجانبين".

وكان موقع مجلة إيلاف المملوكة لشخصيات سعودية، نقلت عن مصادر إسرائيلية قولها، إن الولاي

#اسرائيل #السعودية

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