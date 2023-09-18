قيادي بحماس يرد على تهديدات الاحتلال باغتيال قادة الحركة

غزة/سما/

أكدت حركة حماس، اليوم الإثنين، أن التهديدات الإسرائيلية باغتيال قادة الحركة لا تخيف الشعب الفلسطيني ولا مقاومته التي ستواصل طريقها حتى تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس زكريا أبو معمر في حديث «الغد»: تهديدات الاحتلال باغتيال قادة المقاومة وفي مقدمتها حركة حماس، لن تجلب الأمن والاستقرار للاحتلال وقيادته الفاشية، ولن توقف مسيرة الشعب الفلسطيني في مواجهته والتصدي له بكل الوسائل في مقدمتها المقاومة المسلحة والتي يسجل أبناء الشعب الفلسطيني نماذج متقدمة في كافة المدن بالضفة الغربية المحتلة.

وأضاف: الشعب الفلسطيني مصمم على مواصلة مقاومة العدوان الصهيوني على القدس والمسجد الأقصى والضفة الغربية وقطاع غزة وحتى في الشتات، مؤكداً أن الاحتلال يواصل انتهاكاته لحقوق الشعب الفلسطيني ومقدساته وممتلكاته ومن حق المقاومة الدفاع عن الشعب الفلسطيني ومقدساته.

وأكد أن هذه الجرائم والانتهاكات لن تجلب للاحتلال إلا المزيد من المقاومة وردود الأفعال، مشدداً أن الشعب الفلسطيني لن يستسلم للاحتلال والعدوان ولن يصمت أمام الانتهاكات العنصرية للمسجد الأقصى والمقدسات الفلسطينية (الإسلامية والمسيحية).

وتابع: المقاومة سترد بقوة في كل ساعة وفي كل وقت على كل هذه الانتهاكات والجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته والاحتلال سيجني ثمن هذه الانتهاكات.

وأستطرد أبو معمر: حماس قدمت العشرات من قادتها شهداء بدأ من الشيخ المؤسس أحمد ياسين مروا بعشرات الشهداء من القادة وعمليات التهديد والتلويح باغتيال قيادات الحركة لن يؤثر على الحركة، الاغتيالات لا تخيف حماس ولا تهتم لها، والحركة تسير في طريق تعلم أن له ثمن وهى مستعدة لدفع هذا الثمن من دماء أبنائها تحرير الارض والمقدسات.

وأضاف: هذه التهديدات لا تخيف أطفال الشعب ولا تخيف قادة الشعب الفلسطيني، هذا طريق معروف وسنمضي به حتى النهاية وسنتحمل كل الأثمان والتضحيات في سبيل ذلك، حتى دحر الاحتلال وتحرير الأرض والمقدسات، وعودة أبناء الشعب الفلسطيني إلى أرضهم التي هجروا منها قسرا بفعل جرائم الاحتلال .

وأوضح أن الاحتلال دأب ان يجعل من الدم الفلسطيني وقوداً لبرامجه وصراعاته السياسية، والحكومات الإسرائيلية واحدة وكلها تعادي الشعب الفلسطيني وتمارس الجرائم والانتهاكات وكل أشكال الإرهاب ضده وتعمل على التنصل من حقوقه وتهويد مقدساته وهذا الأمر لن يقبل به شعبنا ومقاومته.

وأردف: الحكومة الإسرائيلية الحالية هي الأكثر تطرفاً وفاشية ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه، لكن شعبنا مصمم على مواجهة ومقاومة الاحتلال في كل وقت وحين حتى تحرير أرضه ودحر الاحتلال.