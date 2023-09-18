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إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال قرية جلبون

الإثنين 18 سبتمبر 2023 04:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال قرية جلبون



جنين/سما/

 أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، اليوم الإثنين، بعد اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية جلبون شمال شرق جنين، وإطلاق قنابل الغاز.

وأفاد رئيس المجلس القروي ابراهيم أبو الرب، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وسيرت آلياتها في شوارعها، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المواطنين والمنازل، ما أدى لإصابة العديد منهم بحالات اختناق.

وأضاف أن تلك القوات نصبت نقاطا عسكرية على أسطح المنازل وداهمت محلات تجارية، واستولت على تسجيلات لـ"كاميرات المراقبة" وحاصرت حيا في البلدة ومنعت المواطنين الخروج أو الدخول منه .

#جنين

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