الخامسة خلال ساعات: عملية إطلاق نار تستهدف مركبة للمستوطنين بالأغوار

القدس المحتلة/سما/

تعرضت مركبة للمستوطنين بعد ظهر اليوم الإثنين، إلى عملية إطلاق نار من قبل مركبة مسرعة، وهي عملية إطلاق النار الخامسة خلال ساعات التي تستهدف قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.



وبحسب مصادر عبريةـ، فإن قوات الاحتلال تجري عمليات تمشيط في غور الأردن، بعد ورود بلاغ عن سماع إطلاق نار في المنطقة، مشيرة إلى أنه لا يوجد أضرار أو إصابات.

وبينت أنه خلال عمليات المسح، عثرت القوات على فوارغ رصاص.

وسبق ذلك، أن أصيب جيب عسكري إسرائيلي، بالرصاص بفعل إطلاق مقاومين النار باتجاه قوة من جيش الاحتلال شمال شرقي جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، في حدث هو الثاني منذ الصباح، حيث استهدفت عملية إطلاق نار حاجز عسكري عند بلدة دير شرف قضاء نابلس.

وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن مسلحين أطلقوا النار باتجاه دورية عسكرية قرب كيبوتس "ميراف"، المقام على أراضي بلدة جلبون.

وأشار المتحدث العسكري إلى أن الجيب العسكري أصيب بأضرار جراء إطلاق النار، دون وقوع إصابات بين الجنود، لافتا إلى أن قوات الاحتلال بدأت ملاحقة منفذي عملية إطلاق النار.

وجاءت عملية إطلاق النار في جنين بعد ساعات من استهداف مقاومين صباح اليوم جنود الاحتلال على حاجز دير شرف غربي مدينة نابلس شمالي الضفة.

وتبنت "كتيبة الفجر"، شباب الثأر والتحرير ظهر اليوم الإثنين، عملية إطلاق النار التي استهدفت جنود الاحتلال في دير شرف.

وشهد محيط الحاجز استنفارا لقوات الاحتلال، في وقت وصلت مركبات إسعاف إسرائيلية للمكان.

وأغلقت قوات الاحتلال دوار دير شرف بالكامل، وكذلك حواجز صرة وحوارة والمربعة في محيط نابلس، ومنعت المركبات من المرور، كذلك حاجز الـ 17 العسكري شمالا بكلا الاتجاهين ما أدى لأزمة مرورية خانقة ما أدى لتشكل طوابير طويلة من المركبات.

إلى ذلك، نصبت قوات الاحتلالي، اليوم الإثنين، حواجز عسكرية عند مداخل محافظة بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال نصبت الحواجز العسكرية وسط إجراءات أمنية مكثفة، وأوقفت مركبات الفلسطينيين ودققت في هوياتهم، ما أدى إلى حدوث أزمة في المكان.

وتصاعدت بشكل ملحوظ مؤخرا عمليات إطلاق النار باتجاه قوات الاحتلال والمستوطنين في مناطق شمالي الضفة الغربية، ما أدى لوقوع إصابات وقتلى بصفوف قوات الاحتلال والمستوطنين.