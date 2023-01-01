رام الله: "سلطة المياه" و"المالية" تبحثان مع بنك الاستثمار الأوروبي مشروع الصرف الصحي

رام الله / سما /

بحث فريق من سلطة المياه ووزارة المالية، اليوم الإثنين، مع وفد من بنك الاستثمار الأوروبي، آخر التطورات في مشروع الصرف الصحي الذي سيتم إنشاؤه شمال شرق مدينة رام الله.

وتبلغ قيمة المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي، في المرحلة الأولى 40 مليون يورو، إذ تشمل إنشاء نظام جمع مياه الصرف الصحي ومعالجتها، فيما تشمل المرحلة الثانية البالغة قيمتها 18 مليون يورو إعادة استخدام المياه المعالجة في الزراعة.

ووضع مدير محطات الصرف الصحي في سلطة المياه عادل ياسين، الفريق الأوروبي في آخر التطورات بخصوص عطاءات تصميم شبكات الصرف الصحي، ومحطة المعالجة التي يتم تمويلهما من خلال البنك الدولي، وجاهزية سلطة المياه الفنية والإدارية والمالية، لاستكمال المتطلبات كافة لتنفيذ المشروع وتشغيله.

بدوره، قال مسؤول ملف المشروع في بنك الاستثمار الأوروبي مايكل نوسيك، إن إجراءات تمويل المشروع تسير ضمن الخطة، ولا يوجد أي معيقات أو تحديات تواجه المشروع، مشيراً إلى أنه سيتم تحضير مسودة اتفاقية تمويل المشروع خلال الشهر المقبل، مع اكتمال جميع الإجراءات لتوقيع الاتفاقية المالية، التي ستتم قبل نهاية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

يُذكر، أن المشروع يخدم 80 ألف مواطن في 14 تجمعا في منطقة شمال شرق رام الله، ويتكون من شبكات صرف صحي، وخطوط ناقلة، ومحطة معالجة أنظمة طاقة شمسية في المرحلة الأولى، وإعادة استخدام المياه المعالجة في المرحلة الثانية.