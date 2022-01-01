نقيب العمال بغزة: إغلاق معبر إيرز عقاب جماعي لأكثر من 18 ألف عائلة

غزة/ سما /

قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة سامي العمصي، "إن إغلاق معبر إيرز لمدة 24 ساعة، هو عقاب جماعي لنحو 18500 عائلة عمالية لا علاقة لها بما يجري من أحداث وتطورات".

وعبر نقيب العمال في بيان له، عن رفضه لهذه السياسة الإسرائيلية التي تهدف للتلاعب بملف التصاريح، قائلاً: "إن الاحتلال ومنذ العام الماضي يستخدم ملف التصاريح كورقة سياسية واقتصادية ضاغطة على غزة، بهدف تحقيق مكاسب سياسية على حساب شريحة العمال".

وطالب الوسطاء بالضغط على الاحتلال للفصل بين القضايا الإنسانية والسياسية، والإيفاء بالتزاماته وتعهداته برفع عدد العمال في الداخل المحتل إلى 30 ألف عامل، فضلاً عن رفع الحصار.

ولفت إلى أن الاحتلال في 27 أغسطس/ آب الماضي، أعلن عن تجميد زيادة حصة عمال قطاع غزة إلى 20 ألف عامل، وربط القرار بالأحداث الجارية بالضفة الغربية، معتبرًا ذلك كذبا وافتراءً ومتاجرة بمعاناة أهالي القطاع، لأنه منذ قدوم حكومة (بنيامين) نتنياهو اليمينية المتطرفة لم نجد منها إلا زيادة في التضييق والمعاناة على أهالي القطاع".

وأشار إلى أن الخسارة الأكبر لعمال غزّة كانت في شهر أغسطس/آب 2022 بعدما استمر إغلاق الحاجز لمدة أسبوع خلال العدوان الإسرائيلي على غزة، وخسر العمال نحو 18 مليون شيكل (5 ملايين دولار).