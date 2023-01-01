رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (هآرتس، ومعاريف، ويديعوت أحرنوت)، الصادرة اليوم الإثنين.

"هآرتس":

البدائل الإستراتيجية للصراع الإسرائيلي الفلسطيني في الذكرى الثلاثين لاتفاقيات أوسلو

مع خط السكك الحديدية المخطط له إلى الهند، تعود أميركا إلى المنطقة

نتنياهو يتحدث عن رحلته إلى نيويورك وهدف لقائه مع إيلون ماسك

معارضون لنتنياهو ينشرون شعارات مناهضة له على مقر الأمم المتحدة في نيويورك

تراجع مكانة إسرائيل عالمياً

"يديعوت":

تجدد الاحتجاجات الليلة مع سفر نتنياهو إلى الولايات المتحدة

مشروع قانون يسمح للشرطة بتثبيت كاميرات التعرف على الوجوه في الحيز العام

دعوة إسرائيلية للرد "بقوة" على تظاهرات غزة

"معاريف":

"إسرائيل" تهاجم قرار اليونسكو بشأن موقع تل السلطان الأثري في أريحا

الاحتلال الإسرائيلي يعلن عن إغلاق معبر بيت حانون "إيرز" لمدة 24 ساعة

نتنياهو يطلب من مسؤول إيراني عدم التهديد ويتوعده برد قوي