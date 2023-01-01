أبو حسنة : اجتماعات هامة في نيويورك لمواجهة التحديات التي تواجهها الاونروا

رام الله/ سما/

قال عدنان أبو حسنه المستسار الاعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئشين الفلسطينيين "الاونروا" بان الحادي والعشرين من هذا الشهر سيشهد اجتماعات هامة على هامش لقاءات الجمعية للامم المتحدة في نيويورك لمناقشة التحديات التي تواجهها الاونروا والعجز المالي المركب .

وقال ابو حسنة في تصريحات اذاعية ان مفوض الاونروا فيليب لازاريني وصل للتو الى نيويورك للمشاركة في هذه الاجتماعات وعقد لقاءات هامة في واشنطن ونيويورك حول الدعم المقدم للوكالة وسبل انقاذ ميزانية الاونروا في ظل العجز الكبير الذي يتراوح ما بين 170- الى 190 مليون دولار جتى نهاية العام الحالي.

واضاف "تجن بحاجة ايضا الى 100 مليون دولار منها 75 للمساعدات الغذائية في قطاع غزة و 30 مليون للمساعدات النقدية في سوريا ولبنان والاردن التي يستفيد منها 600 لاجئ فلسطيني".

وتابع "الاجتماع الوزاري على هامش اجتماعات الجميعة العامة سيعقد برعاية السويد والمملكة الاردنية الهاشمية وبحضور الامين العام للامم المتحد السيد "غوثيرس" الذي يعتبر من كبار الداعمين للاونروا وبرامجها مشيرا الى ان الأولوية هي حصول اللاجئين على حقوقهم الأساسية كالحق في التعليم والصحة وغيرها حتى التوصل إلى حل سياسي عادل يشملهم.

وقال "يجب رفع مستوى الحوار حول الاونروا وقضية اللاجئين الى المستوى السياسي وليس المالي فقط مشيرا الى ان على الجميع ان يتحمل مسؤوليته فيما يتعلق باستمرار برامج الاونروا بصورة شاملة.