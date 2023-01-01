الإعلان عن تشكيل لجنة وطنية بغزة بمبادرة ودعم من تيار دحلان

غزة/ سما /

أعلن في قطاع غزة، الإثنين، عن تشكيل اللجنة الوطنية للشراكة والتنمية، بهدف إتمام المصالحة المجتمعية، وتعزيز المشاريع التنموية والإغاثية في القطاع.

وجاء الإعلان بمبادرة ودعم كامل من التيار الإصلاحي الذي يتزعمه محمد دحلان.

وتضم اللجنة، 8 فصائل من أبرزها حركتي "حماس"، و "الجهاد الإسلامي"، وفصائل يسارية منها الجبهتين الشعبية والديمقراطية، وغيرها.

وقال متحدث باسم اللجنة، إن الهدف من تشكيلها تعزيز العمل المشترك، واستكمال المصالحة المجتمعية، مشيرًا إلى أنه سيتم تنفيذ برامج وطنية ستشارك فيها كافة أطياف الشعب الفلسطيني.

وأضاف: تشكيل اللجنة من الفصائل ليس بديلًا عن أحد، وإنما سعي للعمل المشترك من أجل الوطن.

وتابع: المصالحة المجتمعية وطي صفحة الماضي وإنهاء الانقسام ضرورة وطنية لا بد من إنجازها، مشيرًا إلى أن اللجنة ستعمل على تذليل كل العقبات التي تعرقل المصالحة الفلسطينية.

وقال: اللجنة الوطنية ستستأنف خطوات المصالحة المجتمعية لجبر الضرر وحفظ المجتمع.