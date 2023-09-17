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السفير الإسرائيلي جلعاد أردان يزعم : عباس مصيره في "مزبلة التاريخ"

الإثنين 18 سبتمبر 2023 12:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
السفير الإسرائيلي جلعاد أردان يزعم : عباس مصيره في "مزبلة التاريخ"



القدس المحتلة / سما /

اتهم جلعاد أردان السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، الإثنين، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بأنه "شديد المعاداة للسامية" وأنه بسبب تصريحاته المتكررة حول "المحرقة" يجب أن يكون مصيره في "مزبلة التاريخ".

ويأتي ذلك في سياق حملة إسرائيلية مؤخرًا ضد الرئيس عباس بسبب تصريحاته أمام مجلس ثوري حركة "فتح" حول المحرقة.

وكان أردان يرد على سؤال وجه له في إذاعة كان العبرية، كما ذكرت إذاعة مكان الناطقة بالعربية، حول ربط السعودية تحقيق التطبيع بتقديم تنازلات وانجازات للفلسطينيين.

وقال أردان: "نعم ندرك جميعًا أن السعوديين يودون أن يحققوا إنجازات للفلسطينيين، وبالفعل فإن ذلك أمر ليس سهلاً لا سيما وأن الزعيم الفلسطيني الحالي شديد المعاداة للسامية وهو يكاد يبرر وقوع المحرقة النازية أو يبرر وقوعها ويتفوه بأقوال هلوسة حقيرة وخسيسة وكان ينبغي أن يكون بسبب هذه التفوهات في مزبلة التاريخ، ومع ذلك على رئيس الوزراء أن يحدد سلم الأولويات، ما هو الأهم حاليا، وأعتقد أن الجميع يدرك جيدا ماهية الاتفاق مع زعيمة العالم السني التي تدير في نفس الوقت الأماكن المقدسة وكيف سيؤثر ذلك على بقية الدول الإسلامية في العالم".  كما قال.

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