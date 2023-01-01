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برشلونة يطارد صفقة مميزة من الليجا

الإثنين 18 سبتمبر 2023 11:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
برشلونة يطارد صفقة مميزة من الليجا



وكالات / سما /

يوجه مسؤولو نادي برشلونة أنظارهم نحو أحد اللاعبين المميزين في الليجا، خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

ووفقا لصحيفة “سبورت” الإسبانية، يتمسك تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، برغبته في التعاقد مع لاعب جديد يجيد اللعب أمام خط الدفاع على شاكلة أوريول روميو.

ورغم إجادة فرينكي دي يونج وإلكاي جوندوجان في هذا المركز، يفضل تشافي التوقيع مع لاعب جديد.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن جيدو رودريجيز، لاعب وسط بيتيس، من الأسماء التي تحظى بإعجاب الإدارة وتشافي في برشلونة، منذ الصيف الماضي.

وينتهي عقد رودريجيز مع بيتيس في الصيف المقبل، لذا سيكون النادي مجبرا على بيعه في الشتاء بمقابل منخفض، إذا لم يوافق على التجديد.

#برشلونة #الليجا #صفقة #تشافي

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