كاسيميرو تحت نيران الانتقادات في مانشستر يونايتد

وكالات / سما /

يواجه البرازيلي كاسيميرو، نجم مانشستر يونايتد، انتقادات لاذعة في الأسابيع الأولى من الموسم الحالي، وبدأ البعض يحمله جزء من مسؤولية النتائج المخيبة للآمال التي يحققها الفريق.

وتلقى مانشستر يونايتد هزيمة قاسية من برايتون بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد يوم أمس السبت، وما يجعل هذه الهزيمة مؤلمة جداً أن المباراة أقيمت على ملعب أولد ترافورد، معقل نادي الشياطين الحمر.

وتعرض كاسيميرو لانتقادات خلال الجولة التحضيرية لمانشستر يونايتد بسبب زيادة وزنه بشكلٍ ملحوظ، واستمرت هذه الانتقادات حتى يومنا هذا بعد ظهور اللاعب بأداء أقل من المتوقع منه خلال المباريات الأخيرة.

وفي الوقت الذي يظهر فيه فريق الشياطين الحمر بمستوى سيء في معظم المباريات التي يخوضها، تم تحميل كاسيميرو الجزء الأكبر من المسؤولية، بسبب تدهور حالته البدنية.

وسخر جابي أجبونلاهور، نجم أستون فيلا السابق من كاسيميرو قائلاً “لقد بدا وكأنه في 45 من عمره وهو يركض في وسط الملعب. لقد اضطر تين هاج لإخراجه من الملعب في الدقيقة 65، ودفع بحنبعل المجبري، وهو لاعب صغير جداً، لهذه الدرجة كان كاسيميرو سيئاً.

كما علق جيمي أوهارا لاعب توتنهام السابق على أداء كاسيميرو، وأردف قائلاً “يمكن لجماهير مانشستر يونايتد أن تتجادل معي وتعطيني إحصائيات اللياقة البدنية التي تريدها. لكن 3 أو 4 مرات توقف كاسيميرو عن الركض في وسط الملعب. لقد استسلم، بدا الأمر كما لو أنه فاقد الأمل”.