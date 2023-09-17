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السعودية تحمل الاحتلال مسؤولية تداعيات اقتحام الأقصى

الإثنين 18 سبتمبر 2023 10:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية تحمل الاحتلال مسؤولية تداعيات اقتحام الأقصى



القدس المحتلة / سما /

حملت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الإثنين، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى.

واستنكرت الوزارة في بيان لها، اقتحام مجموعة من المتطرفين للمسجد الأقصى، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت، أن هذه الممارسات تُعد تعدياً صارخاً على كل الأعراف والمواثيق الدولية، واستفزازا لمشاعر المسلمين حول العالم.

وشدّدت وزارة الخارجية السعودية على مطالبتها للمجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء تصعيد الاحتلال الإسرائيلي، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، وبذل الجهود كافة لإنهاء هذا الصراع.

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