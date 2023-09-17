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أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

الإثنين 18 سبتمبر 2023 09:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية



رام الله / سما /

ركزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس) الصادرة اليوم الإثنين، في عناوينها، على إدراج "اليونسكو" موقع "تل السلطان" في أريحا على قائمة التراث العالمي، واقتحام مئات المستوطنين المسجد الأقصى، وتحويل الاحتلال القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية تزامنا مع الأعياد اليهودية.

وفيما يلي أبرز العناوين:

* "الحياة الجديدة":

- الرئيس يرحب بقرار "اليونسكو" ويؤكد: دولة فلسطين ستستمر في الحفاظ على موقع "أريحا القديمة" للبشرية جمعاء

- "الأوقاف" تطلق حملة "فلسطين معكم" لإغاثة المنكوبين في ليبيا والمغرب

- سابقة.. اقتحام الأقصى بالنفخ في البوق

- الرئيس يصل إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

- اشتية يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماع الدول المانحة

- الأسيران الفسفوس وخلوف يواصلان إضرابهما وتدهور خطير على الحالة الصحية للأسير الرفاعي

- نشطاء فلسطينيون في أميركا ينشرون صورا وفيديوهات للتذكير بمجزرة صبرا وشاتيلا

- "الخارجية": نواجه صعوبات بحصر أعداد المفقودين والناجين من جاليتنا جراء إعصار ليبيا

* "الأيام":

- الاحتلال يقيد دخول المصلين ويسهل استباحة المستوطنين للمسجد

- نيويورك: الرئيس يلقي خطابا أمام الجمعية العامة الخميس المقبل

- 6 إصابات بينهم ثلاثة صحفيين في تجدد المواجهات في عدة نقاط حدودية شرق القطاع

- "البنك الدولي": الاقتصاد الفلسطيني يواجه مخاطر عالية بسبب القيود الإسرائيلية

- "الخارجية": صعوبات بحصر المفقودين والناجين في ليبيا

- "اليونسكو" تدرج موقع "تل السلطان" في أريحا على قائمة التراث العالمي

* "القدس":

- 426 مستوطنا بقيادة غليك اقتحموا الأقصى في "رأس السنة العبرية"

- الرئيس يصل إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

- اشتية يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماع الدول المانحة

- اليونسكو تدرج موقع تل السلطان الأثري في أريحا على قائمة التراق العالمي

- مداهمات واعتداءات للمستوطنين وإصابات خلال قمع مسيرات شرق غزة

- الإحصاء الإسرائيلي: الفلسطينيون يشكلون 40% من سكان القدس وهي الأفقر بين المدن الكبرى

- تجدد الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو

#الصحف الفلسطينية

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