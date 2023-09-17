  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يهدم منزلين ومنشآت قرب نابلس

الإثنين 18 سبتمبر 2023 09:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يهدم منزلين ومنشآت قرب نابلس



رام الله / سما /

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، منزلين ومنشآت زراعية في بلدة فروش بيت دجن قضاء نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال رئيس مجلس قروي فروش بيت دجن عازم حج محمد، إن قوات الاحتلال ترافقها جرافات عسكرية اقتحمت البلدة، وهدمت منزلين أحدهما قيد الإنشاء تعود ملكيته لعائلة سمر حج محمد، والآخر مأهول لعائلة ياسر أبو الكباش.

وأشار إلى أن منزل عائلة أبو الكباش كان معرضا لإيقاف بنائه منذ عدة أشهر، وبعدها جرى إصدار قرار بهدمه، واليوم تم تنفيذ القرار.

وأضاف أن قوات الاحتلال كانت قد أخطرت في شهر تموز/يوليو الماضي، بهدم 13 منزلا ومنشأة في القرية، فضلا عن الإخطارات السابقة التي طالت غالبية المنازل عقب الاستيلاء على 11 ألف دونم من أراضيها.

يشار إلى أن قوات الاحتلال نفذت خلال آب/ أغسطس الماضي، 36 عملية هدم لمنازل ومنشآت تجارية في الضفة الغربية، فيما أصدرت 106 إخطارات بالهدم ووقف البناء والإخلاء، بحجة البناء دون ترخيص، أو لإجراء تدريباتٍ عسكرية، وفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

الأكثر قراءة اليوم

مرعب .. هذا ما شاهده غواص في بحر درنة الليبية

لهذا السبب ..السعودية تُوقِف المباحثات مع الولايات المتحدة حول التطبيع مع إسرائيل

دعوة إسرائيلية للرد "بقوة" على تظاهرات غزة

آخر مستجدات مشروع المدن المصرية بغزة

صحيفة عبرية: "إسرائيل" قد تواجه 5 سيناريوهات أمنية خلال السنة الجديدة

تحقيق خطير لهآرتس: شركات إسرائيلية طورت تقنيات تجسّس مثيرة للقلق

مسيّرات روسية وسترة واقية من الرصاص.. هدايا لزعيم كوريا الشمالية (صور)

الأخبار الرئيسية

BQBmW

الاحتلال يصيب شابًا بزعم محاولته تنفيذ عملية قرب القدس

الاحتلال الاسرائيلي يعلن عن اغلاق معبر بيت حانون "ايرز" لمدة 24 ساعة

photo_2023-09-17_19-03-26

"إسرائيل" تهاجم قرار اليونسكو بشأن موقع تل السلطان الأثري في أريحا

photo_2023-09-17_16-07-31

دعوة إسرائيلية للرد "بقوة" على تظاهرات غزة

photo_2023-09-17_17-23-19

صحيفة عبرية: "إسرائيل" قد تواجه 5 سيناريوهات أمنية خلال السنة الجديدة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية