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"النقابة" تدين الاستهداف المتعمد للصحفيين شرق قطاع غزة

الأحد 17 سبتمبر 2023 09:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
"النقابة" تدين الاستهداف المتعمد للصحفيين شرق قطاع غزة



غزة/سما/

أدانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، اليوم الأحد، الاستهداف المتعمّد الذي يقوم به جنود الاحتلال للزملاء الصحفيين الفلسطينيين خلال تغطيتهم لمسيرات شرقي قطاع غزة.

وأعربت النقابة عن استهجانها للاستهداف المباشر للزملاء الصحفيين للمرّة الثانية خلال أدائهم واجبهم المهني لتغطية المسيرات على الحدود، وأدّى الاستهداف المتعمد إلى إصابة ثلاثة صحفيين، وهم الزميل المصوّر فادي الدنف والمصور بلال الصباع والزميل مصطفى حسونة.

وأكَّدت النقابة، ضرورة وقف كلّ هذه الاعتداءات والملاحقات التي تشنّها قوات الاحتلال ضد الصحفيين؛ لمحاولة منع التغطية الإعلامية لجرائم الاحتلال، والاستهداف المباشر للمدنيين والشباب على الحدود. 

وطالبت نقابة الصحفيين الاتحاد الدولي للصحفيين وكافة المؤسسات الدولية التي تهتمّ بحريّة العمل الصحفي لرفض ممارسات الاحتلال وإدانتها بشكل واضح.

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