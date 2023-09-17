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مستوطنون يحاولون الاستيلاء على 50 دونما في مسافر يطا

الأحد 17 سبتمبر 2023 08:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يحاولون الاستيلاء على 50 دونما في مسافر يطا



الخليل/سما/

حاول مستوطنون، مساء اليوم الأحد، الاستيلاء على مساحة واسعة من أراضي المواطنين في مسافر يطا جنوب الخليل، تحت حماية قوات الاحتلال.

وقال الناشط ضد الاستيطان راتب جبور، إن العشرات من المستوطنين وضعوا أسلاكا شائكة حول 50 دونما تقريبا، تعود لعائلات الهذالين وزين محاذية لمستوطنة "كرمئيل"، في محاولة للاستيلاء عليها بهدف توسيع المستوطنة.

وكانت قوات الاحتلال قد أصدرت مخططا لتوسعة مستوطنة "كرمئيل" على حساب أراضي المواطنين الواقعة ما بين "أم الخير" و"سدة الثعلة"، وبالتحديد في الجهة الشرقية من المستوطنة المذكورة، فيما تتعرض مسافر يطا إلى هجمة متواصلة من قبل المستوطنين للاستيلاء على آلاف الدونمات من أراضي المواطنين.

#الاستيطان #الخليل #مسافر يطا

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