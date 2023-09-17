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وفد كبير من الضفة يزور غزة

الأحد 17 سبتمبر 2023 08:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفد كبير من الضفة يزور غزة



غزة/سما/

يزور قطاع غزة هذا الأسبوع أكثر من 50 من رجال وسيدات الأعمال من قياديي القطاع الخاص في مختلف مناطق الضفة الغربية، وذلك وفق مبادرة من رئيس مجلس إدارة شركة "باديكو" ومؤسس مدينة روابي بشار مصري.

ووفق "باديكو"، فإن الزيارة تهدف إلى توطيد العلاقة بين القطاع الخاص في الضفة وغزة، والتشجيع على الاستثمار فيه رغم الأوضاع السياسية والحصار المفروض على القطاع منذ أكثر من 15 عاماً.

ويضم الوفد مجموعة كبيرة من رؤساء وأعضاء مجالس إدارة والمدراء التنفيذيين لشركات رائدة في الضفة.

وستشمل هذه الزيارة جولة في مدينة غزة الصناعية، ولقاءات مع ممثلي القطاع الخاص، إضافة إلى لقاء مع الشباب الريادي وزيارة العديد من المرافق الحيوية في قطاع غزة.

#غزة

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