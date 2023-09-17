صور: إصابات خلال قمع الاحتلال مسيرات عند الحدود الشرقية لقطاع غزة

غزة/سما/

أصيب عدد من المواطنين بجروح والعشرات بالاختناق، اليوم الأحد، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للمتظاهرين بالقرب من السياج الفاصل، عند الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن جنود الاحتلال المتمركزين داخل مواقعهم وآلياتهم العسكرية المحصنة، أطلقوا الرصاص المعدني، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، صوب عشرات الشبان والفتية الذين يتظاهرون شرق القطاع رفضا لاعتداءات الاحتلال ومستوطنيه على المسجد الأقصى.

وأشارت إلى أن عدة شبان أصيبوا بالرصاص وقنابل الغاز من بينهم الصحفيين فادي الدنف وبلال الصباغ أصيبا بقنبلة غاز في القدم، فيما أصيب آخرين بحالات اختناق شرق جباليا شمال قطاع غزة.

يتبع..